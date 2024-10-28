28/10/2024 15:56

金管局：與泰國央行合作進行跨境代幣化項目

《經濟通通訊社28日專訊》金管局今日宣布與泰國中央銀行合作，在Ensemble項目和San項目下共同探索跨境代幣化用例。金管局和泰國央行於2019年就金融科技展開合作，並簽署諒解備忘錄，旨在促進兩地金融創新。自此，金管局和泰國央行成功合作發展多個突破性項目，包括Inthanon-LionRock項目和mBridge項目。

兩地中央銀行監管機構將在過往堅實的金融科技跨境合作基礎上，進一步探索同步交收(PvP)和貨銀兩訖(DvP)的代幣化用例，包括貿易支付和自願減排量（又稱碳信用）。是次合作的主要工作之一是開發一項概念驗證，探索採用了分布式分類帳技術的新型金融市場基礎設施(DLT FMIs)的互通性。金管局和泰國央行將在是次概念驗證中測試連結在Ensemble項目和San項目下的DLT FMIs。

Ensemble沙盒自今年8月推出以來，為業界提供了代幣化的試驗場，並涵蓋四大領域：固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融，以及貿易和供應鏈融資。

San項目是泰國央行自今年6月起啟動的內部計劃，旨在開發和測試一項代幣生態系統的原型。項目包括批發性結算平台、支持代幣化私營貨幣和資產的以太坊虛擬機(EVM)兼容帳本，以及互通性機制。

金管局副總裁李達志表示，金管局和泰國央行對央行數碼貨幣跨境應用的潛力有著共同願景。將局方的合作擴大至探索跨境代幣化用例，更彰顯局方的共同願景。相信是次合作會如先前項目一樣為兩地帶來寶貴經驗。(bn)