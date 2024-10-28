28/10/2024 08:49

【聚焦數據】內地9月工業利潤降幅擴至27.1%，首9月升轉降

《經濟通通訊社28日專訊》國家統計局公布的數據顯示，9月全國規模以上工業企業利潤同比下降27.1%，降幅較8月擴大9.3個百分點，連續兩個月下降。

受此拖累，1-9月規模以上工業企業利潤累計同比由增長0.5%轉為下降3.5%，低於前值4.0個百分點，年內首次出現累計同比下降。

三大門類利潤表現均不同程度走低。前三季度採礦業利潤總額同比降幅擴大1.5個百分點至10.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比增速放緩2.6個百分點至12.1%；製造業利潤同比轉降，增速下滑4.9個百分點至-3.8%。

不同類型企業利潤增長均繼續放緩。前三季度國有企業、外商及港澳台投資企業利潤同比增速分別放緩5.2個、5.4個百分點至-6.5%、1.5%，私營企業利潤由同比增長2.6%轉為下降0.6%。



*統計局：受有效需求不足、基數抬高等多重因素影響*



國家統計局工業司統計師于衛寧稱，工業企業利潤下降主要是受有效需求不足、工業品價格下降及8月以來同期基數明顯抬高等多重因素影響。企業成本增速快於營收增速，導致企業毛利下降，對利潤增長支撐不足。

他又稱，雖然規上工業企業利潤有所下降，但工業新動能韌性顯現，且隨著工業企業預期企穩、信心有所增強，工業企業效益有望得到恢復。(lc)