28/10/2024 14:01

《Ａ股焦點》有色板塊上揚，黃金回收每克突破600元

《經濟通通訊社28日專訊》內媒消息，各大品牌金價報價短期內出現明顯上漲。周大福、老鳳祥等黃金飾品及黃金擺件價格超過810元(人民幣．下同)/克，且沒有任何優惠。北京一家老鳳祥店面工作人員說：「（黃金飾品及黃金擺件）算上工本費，每克黃金價格已經突破850元。」回收業務方面，周大福回收金報價為606元/克，老鳳祥目前的回收價也在600元/克左右。

滬深黃金股向上，中潤資源(深:000506)升近5%，曉程科技(深:300139)升1.5%，湖南黃金(深:002155)升1%。

A股有色板塊午後亦升高，利源股份(深:002501)、焦作萬方(深:000612)漲停，豪美新材(深:002988)升8.5%，寧波富邦(滬:600768)飆7%，豐華股份(滬:600615)、閩發鋁業(深:002578)漲幅靠前。(ry)