28/10/2024 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收跌54點子報7.1273，刷兩個月新低

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開逾百點後跌幅有所收窄，收報7.1273，較上個交易日4時30分收盤價跌54點子，兩連跌，創8月27日以來兩個月新低，全日在7.1260至7.1355之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)盤初短暫觸及7.15後收復多數跌幅，現跌66點子，報7.1412。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1307，較上個交易日跌217點子，創8月23日以來逾兩個月新低，上個交易日報7.1090。

市場人士稱，美國經濟基本面和大選預期都持續助力美指和美債收益率保持強勢，人民幣即期面臨的外部壓力有增無減，不過在大選結果明確前匯價或偏穩，大行不時從掉期抽取美元助穩即期匯價，長端掉期賣壓難退，整體料易跌難升。

興業研究最新觀點認為，美國大選落幕前「特朗普交易」預計影響延續，非美貨幣承壓震盪；購匯與結匯敞口都需要積極靈活進行套保，尤其需要關注大選落幕前的結匯窗口期，警惕大選落幕後「特朗普交易」利多出盡。(sl)