28/10/2024 10:45

【聚焦數據】深圳首三季GDP增5.4%，高於全國及廣東省水平

《經濟通通訊社28日專訊》深圳統計局公布，2024年前三季度深圳地區生產總值為25934.28億元(人民幣．下同)，同比增長5.4%，高於全國的4.8%及全省的3.4%。其中，第一產業增加值為16.95億元，同比下降2.1%；第二產業增加值為9679.45億元，同比增長8.7%；第三產業增加值為16237.88億元，同比增長3.5%。



*首三季深圳工業增加值增逾一成，固投增近5%*



前三季度，全市規模以上工業增加值同比增長10.2%。從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長6.7%、10.5%、8.9%。主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長13.7%。主要高技術產品產量持續快速增長，其中，3D打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長56.0%、38.0%、26.6%。

前三季度，全市固定資產投資同比增長4.7%。其中，工業投資增勢強勁，增長29.7%。分領域看，製造業投資拉動作用顯著，增長35.8%。高技術產業投資活躍，高技術製造業投資增長42.2%，其中，電子及通信設備製造投資增長59.4%。社會領域投資快速增長，其中，居民服務、修理和其他服務業投資增長166.7%，教育投資增長20.3%。



*首三季深圳社零增0.7%，CPI漲0.1%*



前三季度，全市社會消費品零售總額7731.62億元，同比增長0.7%。分消費類型看，商品零售增長0.6%；餐飲收入增長1.3%。基本生活類商品銷售良好，其中，限額以上單位糧油食品類、飲料類零售額分別增長11.6%、12.7%。消費升級類商品保持增長，其中，限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類零售額分別增長0.9%、0.3%。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長5.8%。

前三季度，全市居民消費價格比上年同期上漲0.1%。其中，食品煙酒價格上漲0.3%，衣著價格上漲3.3%，居住價格與上年持平，生活用品及服務價格上漲0.5%，交通通信價格下降1.9%，教育文化娛樂價格上漲1.1%，醫療保健價格上漲0.4%，其他用品及服務價格下降1.2%。(sl)