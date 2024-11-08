28/10/2024 11:46

【傾力救市】中美經濟工作組會議提到中國大規模增量政策下月公布

《經濟通通訊社28日專訊》十四屆全國人大常委會第十二次會議將於11月4日至8日舉行，議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。央視旗下新媒體《玉淵譚天》今日在微博發文，指在上周五於世界銀行/國際貨幣基金組織年會期間舉行的中美經濟工作組第六次會議中，中方透露了中國經濟政策的新動向，稱「11月大規模增量政策將經法定程序後公布」。



*中方指看中國經濟走勢不能只看數字，要看政策的「質」*



文章引述專業人士透露，這次中美經濟工作組會議中，雙方進行交流的一個重點領域，就是「兩國宏觀經濟形勢與政策」。會議期間，中方專門對美方的一些疑問和誤解作了正面解答，向美方介紹了中國一攬子增量政策接下來的時間表和發力方向。這其中，中方特別說明了備受關注的一攬子增量政策相關力度規模的進展情況。中方表示，政策規模較大，具體安排預計將於11月通過法定程序後予以公布。但是，要正確理解中國經濟形勢的走向，也不能只盯著數字。中國的財政與貨幣政策不僅關注規模和力度，更強調政策的「質」，即其長遠影響和結構優化能力。

文章又提到，會議中，中方也對美國對華加徵關稅、對華投資限制等措施表達了關切。同時，此次會議還對目前非常突出的全球性挑戰進行了探討。文章引述中國社科院世經政所研究員高凌雲表示，這次工作組會議結束後，中國財政部副部長廖岷還和美國財長耶倫進行了禮節性會談，如果談得不好，一般來說不會有這種會面，這說明這次的工作組會議還取得了一些積極進展。(sl)