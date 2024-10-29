28/10/2024 11:49

【人行操作】中信証券：買斷式逆回購可提高債券流通效率

《經濟通通訊社28日專訊》人民銀行今日宣布，即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過1年；採用固定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。

中信証券首席經濟學家明明表示，買斷式逆回購與質押式回購不同，買斷期間的債券可以在市場流通，提高債券流通效率；買斷逆回購時間更長，加大人行從3個月到1年的流動性投放期限，特別是考慮到未來幾個月MLF到期量比較大，買斷式回購可以發揮增加中長期流動性投放的作用。

此外，多重目標投標方式，有助於提高定價效率，不同機構根據自身流動性供需合理定價資金價格；買斷式回購的交易品種更加豐富，對不同類型的債券流動性提供支持；中長期流動性供給更加充分，有助於引導實體經濟融資成本下降。(sl)

