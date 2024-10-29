28/10/2024 11:59

【人行操作】機構：買斷式逆回購或進一步淡化甚至逐漸替代MLF

《經濟通通訊社28日專訊》人民銀行今日宣布，即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過1年；採用固定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。

東方金誠首席宏觀分析師王青等指出，普通逆回購操作期限通常為7天，2020年以來最長期限為14天，主要是為平滑月末、季末和國慶春節假期帶來的資金面短期波動；而公開市場買斷式逆回購操作工具期限不超過1年，主要針對是11月和12月分別有高達1.45萬億人民幣的一年期MLF到期。可以看到，這兩個月到期總量相當於9月末MLF餘額的42.7%，為歷史最高水平。由此，人行需要對沖高額MLF到期帶來的資金面波動。

王青等表示，此前對沖的方式包括大額續作MLF乃至降準等，本次啟用新工具，則是在降準空間有限、MLF政策利率色彩淡化背景下，對沖大額MLF到期的政策工具創新，並且可能意味著11月和12月將不再大額續做MLF，MLF政策利率色彩進一步淡化。考慮到人行已恢復二級市場國債買賣，後期MLF調節中期市場流動性的作用也會進一步淡化，MLF餘額或將逐步減少。

中航信託宏觀策略分析師劉長江則認為，人行此項新工具是補充1個月到1年期限的資金投放，從7天到1年全部用逆回購來操作，提高7天逆回購利率的傳導機制。至於買斷式逆回購未來會不會逐步替代MLF，他認為，人行現時要淡化MLF，預計將會以新工具慢慢地替代，未必一下子就停掉。(sl)