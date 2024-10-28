28/10/2024 14:31

《Ａ股焦點》中石油A跌1.2%，傳明年將關閉華北最大煉油廠

《經濟通通訊社28日專訊》據《路透》引述消息人士稱，中國石油(00857)(滬:601857)將於2025年年中前後關閉其位於大連的華北最大規模煉油廠大連石化，大連石化將成為被關停的首家大型國營煉油廠。

大連石化的日產量為41萬桶，佔全國煉油廠總產量的3%。消息人士指，中石油已經關閉了大連石化每日21萬桶的原油加工能力，約佔該廠總加工能力的一半，又指關廠是一個醞釀已久的項目的一部分，該項目將在新址建設一座規模較小的煉油廠取而代之。不過也有消息人士稱，該項目仍處於初步可行性研究階段，中石油尚未做出最終投資決定。

報道指，中石油暫未回應置評請求。

中石油AH股價皆跌，A股現跌1.2%，報8.29元人民幣，H股現跌1.7%，報5.93港元。

報道提到，根據大連政府於2022年11月宣布的一項框架協議，中國石油的母公司--中國石油天然氣集團公司同意在距離大連市區約兩小時車程的長興島新建價值700億元人民幣的煉化一體化項目。大連市政府當時表示，新項目將包括一個日加工20萬桶原油的煉油廠(相當於現有工廠產能的一半)和一個年產120萬噸乙烯的企業綜合體。(sl)