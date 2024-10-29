28/10/2024 17:48

景順：近期日本大選結果無損市場正面勢頭，惟短期或有震盪

《經濟通通訊社28日專訊》日本自民黨與公明黨組成的執政聯盟，昨天(27日)未能在眾院選舉中取得過半數議席，選舉結果公布後，日圓兌美元跌至153附近水平，日經指數於早盤交易時段上漲1.5%。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，雖然市場對選舉結果作出本能反應，但可以預見更多政策不明朗因素可能於短期之內引發市場震盪，但長遠而言，他相信近期日本政壇的發展不會影響日本市場的正面勢頭。



*執政黨選舉失利被看作是正面訊號*



趙耀庭相信，失去議會絕對多數席位將令首相石破茂及其所在執政黨更難執行其核心政策及策略。然而，市場卻將是次失利看作是一個正面的訊號，因為投資者認為石破茂原本計劃實行的政策並不利好市場。尤其是石破茂與前任首相安倍晉三的政策綱領形成鮮明對比。市場亦相信，執政黨的失利可能會放緩日本央行政策收緊的步伐。



*現任政府執政能力會被削弱*



展望未來，趙耀庭估計，新任日本政府可能面臨三種潛在情境：(1)自民黨與公明黨組成少數派政府；(2)擴大執政聯盟範圍，將自民黨、公明黨及其他黨派包括在內；(3)由之前的反對黨派組成聯盟政府。不論最終出現哪種情境，現任政府的執政能力都無疑會被削弱，政策的執行也可能較以往更加艱難。

他表示，勞動力市場依然緊絀，有望繼續推動實質工資增長和消費。不論哪一黨派執政，這一經濟的結構性轉變都將持續。(cl)