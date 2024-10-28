28/10/2024 11:22

【外圍經濟】金價上周創新高，本周公布關鍵美國數據或影響價格

《經濟通通訊社28日專訊》儘管美元走強，但上周現貨黃金仍大漲近1%，並刷新紀錄高位。 FXStreet分析師Eren Sengezer上周五(25日)撰文，對金價本周走勢進行分析和預測。

由於中東緊張局勢和美國大選的緊張情緒支撐，黃金上周五走強，黃金連續第三周上漲。現貨黃金上周五收盤上漲11.62美元，漲幅0.42%，報每盎司2747.38美元。上周，現貨黃金收盤上漲26.00美元，漲幅達0.96%。上周三(23日)，黃金價格創下每盎司2758.45美元的紀錄新高。

Sengezer指出，技術面前景表明，黃金短期內看漲傾向保持完好。本周將公布的關鍵美國數據可能影響黃金走勢，其中包括第三季國內生產總值(GDP)數據與10月勞動市場數據。

此外，他認為，從黃金日線圖來看，相對強弱指數(RSI)在上周稍早升至70上方後，回落向60，暗示在黃金修正超買狀況後，看漲傾向保持完好，金價仍處於6月以來的上行通道內。在下行方面，Sengezer稱，金價首個支持位可能在2700美元，即上升通道的中點所在。若跌破此支持位，金價可能在2675美元和2635美元受到支持。(rc)