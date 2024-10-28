28/10/2024 14:27

【美國大選】美國大選結果對金融市場有何影響？（1）

《經濟通通訊社28日專訊》下周就是美國總統大選。對於華爾街而言，賀錦麗與特朗普的對決給市場增添更多波動性，再加上利率、勞動力市場、歐洲和中東地區衝突這些不確定因素，已經足夠折磨投資者。

彭博社分析選舉對市場的影響，表示大選年總體上對美國股市有利。自1960年以來，標普500指數幾乎在每個選舉年都會上漲。在2012年、2016年和2020年，基準指數至少上漲了10%。只有2000年和2008年例外，當時分別受到互聯網泡沫破滅，以及金融危機的影響。

如果只看選舉年最後7個月，情況類似。根據Stock Trader's Almanac的數據和分析，自1950年以來，標普500指數在18個選舉年中有16年會在最後7個月走高。2000年股市下跌，因為選舉結果等了36天才揭曉，還有一次例外是2008年。

至於對債券和美元匯率的影響，選舉年沒有任何明顯的走勢規律。以跟蹤美元兌主要貨幣的美匯指數為例，過去6個選舉年，該指數3年上漲，3年下跌。(rc)