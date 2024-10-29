29/10/2024 16:53

《外圍焦點》美國公布批發庫存及20大城市房價指數

《經濟通通訊社29日專訊》蘋果、微軟和Meta等大型科技公司即將公布財報，投資者同時為美國大選和關鍵經濟數據的發布做準備，美股昨日全線上漲。道指升273.17點或0.65%，報42387.57點。標普500指數升15.40點或0.27%，報5823.52點。納指升48.58點或0.26%，報18567.19點。港股方面，恒生指數收市報20701，升101點或0.5%，成交1542億元。

各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布9月批發庫存，月率升幅料維持於0.1%。9:00pm，美國公布8月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.27%收窄至0.2%。

在美國，今日公布業績的公司有：Advanced Micro Devices(US.AMD)、谷歌(US.GOOG)、輝瑞(US.PFE)、維薩卡(US.V)等。(wa)