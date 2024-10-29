29/10/2024 07:50

《國金頭條》科技巨企財報周拉開帷幕，美股全線上漲

《經濟通通訊社29日專訊》蘋果、微軟和Meta等大型科技公司即將公布財報，投資者同時為美國大選和關鍵經濟數據的發布做準備，美股周一（28日）全線上漲。

道指升273.17點，或0.65%，報42387.57點。標普500指數升15.40點，或0.27%，報5823.52點。納指升48.58點，或0.26%，報18567.19點。

標普500指數中的主要板塊均上漲，隨著特朗普在大選中的選情向好，特朗普媒體科技集團大升21.59%，收報47.36美元。屬於「特朗普交易」的加密貨幣公司股價大漲，比特幣上漲約3%。保守派視頻網絡公司Rumble上漲14%。

不過能源股隨油價下挫。波音公司股價下跌，此前報道稱該公司計劃最早於周一啟動增資。分析指出，大選前的緊張情緒尚未在股市顯現。本月標普500指數尚未出現過1%或以上的單日變幅。

如果這種情況持續下去，則將是2017年以來首個未出現此等波動的10月。這也將是自1968年以來首次在大選年的10月沒有出現1%或以上的波動。



*日圓跌至7月份以來最低*



美匯指數微跌0.07%，至104.31。美匯指數10月至今已上升3.6%至104.46，為自2022年4月以來最大單月升幅。

受日本大選結果影響，日圓盤中一度下挫1%，觸及三個月新低，此前日本執政聯盟自2009年以來首次未能在國會贏得多數席位。美元兌日圓一度上漲至盤中高點153.88，隨後漲幅收窄，紐約時段尾盤報153.24。

澳元在G-10貨幣中跌幅僅次於日圓，澳元兌美元下跌0.4%，至0.6582。歐元兌美元一度上漲0.3%，至日內高點1.0828，此前已連續四周下跌。



*中東局勢緩和令油金價格受壓*



受美元走強和美國國債孳息率上升，中東局勢緩和影響，紐約期金升幅受壓，日內微跌0.027%，至每盎司2755.33美元。國際原油期貨價格大跌，紐約期油跌6.13%，創2022年7月12日大跌7.93%以來最大單日跌幅，收報每桶67.38美元。布蘭特期油下跌6.09%，收報每桶71.42美元。(jf)