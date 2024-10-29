29/10/2024 15:25

【美國大選】費城檢察官控馬斯克隨機派錢，指是「非法賭博」

《經濟通通訊社29日專訊》美國大選關鍵戰場賓夕凡尼亞州費城的地方檢察官，周一（28日）起訴共和黨金主馬斯克及其旗下的「美國政治行動委員會」(America PAC)，指其向搖擺州登記選民隨機發放100萬美元獎金，屬「非法賭博」，要求取締。

法官將於周五(11月1日)舉行聽證會，回應費城檢察官克拉斯納(Larry Krasner)的訴訟。美國總統拜登亦表示，馬斯克的派錢行為「完全不當」。



*馬斯克自稱可能被暗殺*



另一方面，馬斯克在賓夕凡尼亞州的特朗普支持者集會上稱，自己可能因為撐特朗普而遭暗殺。他說：「有不少朋友打電話給我，說肯定會有人想殺了你。我想的確有可能。」馬斯克還稱，刺殺賀錦麗毫無意義，因為她只是華盛頓權貴的「傀儡」。

距離美國大選投票日僅餘約一周之際，共和、民主兩位候選人對搖擺州發起最後爭奪戰，特朗普前往喬治亞州集結福音派選民，賀錦麗則前往密西根州推銷經濟政策。(jf)



