29/10/2024 15:49

【國際要聞】韓情報院：金正恩遇刺風險上升，平壤當局正加強保安

《經濟通通訊社29日專訊》韓國報部門周二（29日）透露，平壤當局近期認為領袖金正恩被暗殺的風險上升，正在加強警衛工作。

韓國國家情報院當天向國會情報委員會匯報稱，今年以來，金正恩的公開活動次數較去年同期增加60%以上。為防範暗殺風險，朝鮮有關部門投入通信干擾車，推動引進無人機探測設備，正在加大警衛工作的力度。



*金正恩二女兒金主愛地位上升*



國情院還表示，朝鮮本月起棄用追尊已故最高領導人金日成的「主體紀年」，淡化祖輩領導人的影響力，加強促進金正恩個人崇拜的措施。與此同時，金正恩二女兒金主愛（音譯）的地位近期有所提升。

國情院表示，金主愛已經開始在勞動黨的活動中露面，並接受勞動黨中央委副部長金與正的指引，和外務相崔善姬的輔佐，還配有專屬警衛員。朝方還公開她和俄羅斯駐朝大使親切交談的畫面。(jf)