29/10/2024 11:48

中銀香港於Ensemble沙盒完成代幣化貨幣基金交易概念驗證

《經濟通通訊社29日專訊》中銀香港(02388)宣布，於金管局Ensemble沙盒取得階段性成果，成功於區塊鏈平台完成代幣化貨幣市場基金交易的概念驗證，實現代幣化存款與資產的同步實時交割。

中銀香港聯同中銀香港資產管理有限公司及中銀國際英國保誠信託有限公司，共同建立區塊鏈平台，於Ensemble沙盒環境合作進行概念驗證研究，以探索全新的代幣化資產交易模式。該試驗將傳統的貨幣市場基金代幣化，並模擬該行的機構客戶使用代幣化存款進行代幣化基金買賣。同時，透過Ensemble沙盒的跨行互通平台，模擬其他銀行客戶使用合作機構發行的代幣化存款參與代幣化基金交易。

中銀香港副總裁邢桂偉表示，該行於本次概念驗證，成功實現代幣化存款與資產的同步實時交割，提升代幣化資產交易的營運效率及降低成本。該行早前亦成功驗證跨機構的代幣化存款互換，進一步便利不同機構客戶進行代幣化資產交易。該行將繼續完善代幣化貨幣市場基金業務模型和交易流程，並探索更多類型金融資產的代幣化，挖掘代幣化交易的潛力價值。此外，該行計劃邀請更多機構於該行平台上發行代幣化資產，以及支持跨機構合資格客戶參與認購，共同促進代幣化資產市場發展。(bi)