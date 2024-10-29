29/10/2024 11:57

ZA Bank虛擬資產交易服務進入沙盒測試階段

《經濟通通訊社29日專訊》數字銀行ZA Bank宣布，其虛擬資產交易服務已進入沙盒測試階段。此項創新服務旨在讓合資格的香港零售投資者可以在受嚴格監管的銀行環境中，享受更安全、可靠、便捷的虛擬資產交易體驗，進一步推動香港金融科技的發展。

於沙盒測試順利完成後，ZA Bank將積極展開相關籌備工作，在虛擬資產服務正式推出後，進一步經ZA Bank App滿足香港用戶的投資需要。

ZA Bank行政總裁姚文松表示，隨著金融科技周期間，港府及業界一系列積極政策和利好消息的帶動，將為本地金融科技生態注入新動力。ZA Bank作為本地金融創新的先驅，期待盡快與大家分享更多好消息，滿足香港用戶對虛擬資產的需要，協助鞏固香港國際金融中心的領先地位。(bi)