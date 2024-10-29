29/10/2024 15:56

中銀與mBridge完成系統連接，辦理首筆企業客戶跨境匯款

《經濟通通訊社29日專訊》中銀香港(02388)表示，成為香港首家商業銀行成功與mBridge完成系統連接，並已完成首筆企業客戶跨境匯款，實現匯入及匯出端對端的全自動化處理。

中銀香港副總裁邢桂偉表示，中銀香港為本港首家商業銀行實現銀行系統與mBridge平台自動化對接，以全流程自動方式處理合資格客戶的匯出及匯入匯款，實現匯款與結算的同步，大幅提升交易效率，標誌著mBridge項目技術上的重要里程碑。mBridge的自動化運作模式不僅能讓企業客戶全線上辦理匯款申請，更能為日後達成全天候7x24的跨境匯款奠下基礎。

他表示，中銀香港作為率先完成系統接入的商業銀行，將持續進行產品功能服務迭代，積極加速整個平台的功能完善與全面落地，助力mBridge平台早日進入規模化運作；並與更多銀行合作，為企業客戶提供更快速的跨境匯款體驗。

是次該行成功將系統接通mBridge平台，在接收客戶匯出交易指示後，中銀香港可以利用mBridge平台的批發型央行數字貨幣，快速將資金傳送至收款銀行，全程只需數分鐘。目前，該行已成功完成辦理首筆經mBridge渠道全流程自動化的跨境匯款。

由即日起，中銀香港的特選企業客戶可通過iGTB企業銀行網上銀行遞交跨境匯款指示，該行將自動選擇符合條件的匯款交易通過mBridge渠道匯出至收款銀行，亦可以全自動處理通過mBridge渠道匯入的交易。(bi)