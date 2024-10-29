29/10/2024 09:19

許正宇：貴金屬儲存庫不一定設在禁區，將協助機構選址覓地

《經濟通通訊社29日專訊》施政報告提出發展香港為國際黃金交易中心。財經事務及庫務局局長許正宇昨天在立法會一個委員會稱，內地與英美有全球黃金定價權，將考慮與內地合作互補發展，而貴金屬儲存庫不一定設在禁區，當局會協助有興趣做金倉的機構選址覓地。

許正宇指，本港很多產品都享有出入口免稅措施，當局會把握優勢、持續深耕黃金市場，期望能發展出黃金交易生態，將供應及需求結合，產生經濟活動。他表示，當局會考慮與內地合作，以及容許國際參與者直接進入市場，強調黃金市場需要參與者充分投入，才能發展起來，難單靠政府撐起市場運作。



*放寬投資移民計劃反應不錯*



另外，《施政報告》提出「新資本投資者入境計劃」將住宅物業納入投資總額，涉及的物業成交價須在5000萬元以上的豪宅單位，計算上限為1000萬元，許正宇稱，市場對計劃的反應不錯，至10月中收到超過600宗申請，優化措施後，申請者可用在港置業5000萬元中的1000萬元，去滿足3000萬元投資總額的要求，當局既考慮到申請者的需求，同時亦要平衝對房地產市場的潛在影響。(bn)