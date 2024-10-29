29/10/2024 19:07

《再戰明天》美國公布ADP就業變動，四大內銀比亞迪公布業績

《經濟通通訊社29日專訊》美國公布ADP就業變動，及四大內銀比亞迪公布業績，料為周三（30日）市場焦點。



*日本央行一連兩日議息，比電百威亞太中銀香港公布業績*



各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至31日）。本港時間周三晚8:30pm，英國財政大臣里夫斯發布工黨政府執政後的首份預算報告。

數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），澳洲公布第三季消費者物價指數，季率升幅料由1%收窄至0.3%，年率升幅料由3.8%收窄至2.9%；9月消費者物價指數年率升幅料由2.7%收窄至2.3%。1:00pm，日本公布10月消費者信心指數，料由36.9降至36.7。5:00pm，德國公布第三季國內生產總值，年率料下滑0.3%，經季節調整季率跌幅料維持於0.1%。6:00pm，歐元區公布10月消費者信心指數。8:15pm，美國公布10月ADP就業變動，料由14.3萬降至11萬。8:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.5%降至1.9%；第三季個人消費料由2.8%升上3.3%。9:00pm，德國公布10月消費者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由1.6%擴大至1.8%。10:00pm，美國公布9月成屋待完成銷售，月率升幅料由0.6%擴大至1.9%。

在本港，明日公布業績的公司有:比亞迪電子(00285)、建設銀行(00939)、比亞迪股份(01211)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、百威亞太(01876)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、中國銀行(03988)等。(wa)