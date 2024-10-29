29/10/2024 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.87976 +8.684 一周 4.15816 +0.536 兩周 4.17488 +3.345 一個月 4.21137 +0.304 兩個月 4.28083 +0.523 三個月 4.30071 -1 六個月 4.17619 +0.036 一年 4.09929 +1.114

《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息幾乎全線上升，其中，隔夜拆息回升至3.87976厘，見一周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦微升至4.21137厘，但反映銀行資金成本的三個月拆息連跌三天，報4.30071厘，為近一周低位。六個月及一年期拆息分別升至4.17619厘和4.09929厘。港元匯價今早在7.7707-7.7725之間上落，最新報7.7718，較前收市價跌0.003%。(cl)資料來源：香港銀行公會