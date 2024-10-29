29/10/2024 11:20
《港元利率》拆息普遍回升隔夜息見一周高，惟三個月期連跌三天
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息幾乎全線上升，其中，隔夜拆息回升至3.87976厘，見一周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦微升至4.21137厘，但反映銀行資金成本的三個月拆息連跌三天，報4.30071厘，為近一周低位。
六個月及一年期拆息分別升至4.17619厘和4.09929厘。
港元匯價今早在7.7707-7.7725之間上落，最新報7.7718，較前收市價跌0.003%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
六個月及一年期拆息分別升至4.17619厘和4.09929厘。
港元匯價今早在7.7707-7.7725之間上落，最新報7.7718，較前收市價跌0.003%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.87976
|+8.684
|一周
|4.15816
|+0.536
|兩周
|4.17488
|+3.345
|一個月
|4.21137
|+0.304
|兩個月
|4.28083
|+0.523
|三個月
|4.30071
|-1
|六個月
|4.17619
|+0.036
|一年
|4.09929
|+1.114
資料來源：香港銀行公會