29/10/2024 10:21

【美國大選】富蘭克林鄧普頓：結果存不確定性，股市或現低吸機會

《環富通基金頻道29日專訊》即將來臨的11月5日美國總統選舉成為市場焦點，美國全國以至全世界的民眾，均對到底是民主黨候選人賀錦麗，還是共和黨候選人特朗普當選下一任總統引頸以待。富蘭克林鄧普頓的投資專家近日討論目前的股市表現及投資機會，以及大選結果對美國政府在稅收、監管和財政支出方面的潛在政策轉變。



*若政府由單一政黨全面操控，股市料有更多波動*



富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers指，市場最不喜歡不確定性。由於目前兩位候選人的當選機會參半，必須看得更遠，思考市場對每個候選人的期望。市場對兩位候選人甚為熟悉，所以對選舉前夕股市並無太多波動不感到意外。儘管如此，兩位候選人在監管、關稅和財政政策方面確實存在差異。但由於分裂政府是最有可能的結果，出現大規模變革的機會極低，這就是市場並無太大反應的原因。目前，若政府（包括白宮、眾議院和參議院）由單一政黨全面操控，市場會預期有更多的波動，因為若由單一政黨全面控制政府，便能進行實質變革。

最近股市的表現，顯然對特朗普當選總統的勝算抱有樂觀情緒，而其優勢來自親商立場、低稅收、低監管政策。而其劣勢則來自關稅及其影響，以及財政政策和債務水平。當然，不可能佔盡上風而毫無潛在的不利因素。



*經濟狀況是否健康更關鍵，已將軟著陸可能性上調*



ClearBridge Investments經濟和市場策略主管Jeff Schulze指，自1932年以來，標普500指數在民主黨總統任內的平均年度回報為8.9%，而共和黨總統任內則為5.6%。但從更長遠的角度情況就大不相同。例如若以大選翌日為起點，無論是民主黨抑或共和黨人當總統，以十年作為時間跨度，兩黨的回報相當接近。以十年為前瞻基準，民主黨總統任內的年度回報率為6.4%，而共和黨總統則為6.1%。

更重要的是，有時政策的重要性不及整體經濟環境。更為關鍵的是，經濟狀況是否健康。根據觀察的各項指標，目前美國經濟基礎相當穩健。事實上，已將軟著陸的可能性上調至85%。



*全面性關稅措施機會不大，聯儲局政策不可能劇變*



富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資官Sonal Desai指，市場對於減息預期仍然過於樂觀。大致同意經濟前景向好，若共和黨全面勝出（同時在總統和國會選舉中勝出），並實施更全面的關稅措施，或會限制聯儲局大幅減息的意欲，因為此舉可能帶來通脹壓力。話雖如此，全面性關稅措施的機會不大。

迄今為止，美國消費者的消費力仍然相當強勁，這種情況不會因選舉而立即改變。最終影響消費者信心和需求的因素，將會是民眾對經濟前景的憂慮，特別是就業情況。倘若選舉結果在大選過後持續不確定，則可能會帶來一定影響。

若特朗普執政，預期他會繼續就利率問題發表言論。然而，他亦曾表示他不認為自己能單獨決定利率。聯儲局一直都面對政治壓力，歷史證明每當聯儲局主席鮑威爾在國會作證時，均會受到共和黨或民主黨批評。比較相信制度的力量，因此認為劇烈的變化不太可能發生。



*若共和黨執政，大型科企監管政策不會顯著變化*



富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers指，若共和黨執政，大型科技公司的監管政策不會出現顯著變化，反而金融和能源等領域會受到較大影響，其放鬆管制的方向可能與現任民主黨政府有所不同。

生成式AI可謂近幾年市場上最重要的長期主題之一。這確實是一項重大的技術平台轉變，其影響力足以比肩雲端運算、行動裝置的興起，甚至是互聯網的誕生，並有潛力在全球創造數以萬億計的經濟效益。大型科技公司已制定未來幾年的投資藍圖，其中包括構建數據中心以支援大型語言模型。預計選舉結果不會對這些建設計劃造成任何影響。

利率走向將扮演關鍵角色。過去一兩個季度，隨著聯儲局開始減息，中小型股表現亮眼，其他行業亦呈現漲勢。主要動力將來自利好小型公司的政策轉變，例如鼓勵創新的法規、針對國內基礎建設、電氣化或再生能源等特定行業的投資，甚至在自動化或機械人技術等科技領域的投資，均有望大幅提升市場參與。



*倘賀錦麗勝選，或致股市短期回吐*



ClearBridge Investments經濟和市場策略主管Jeff Schulze指，隨著總統大選逼近，市場波動性往往會加劇。自7月1日以來，芝加哥期權交易所波動指數(CBOE VIX)已上漲超過50%，與歷屆大選前的常見現象相符。然而，標準普爾500指數卻在過去幾個月持續走高，與大選前股市通常下跌的傳統模式背道而馳。近期市場呈現順周期類股領漲的格局，似乎正在提前反映市場對特朗普可能當選的預期。

倘賀錦麗勝選，則與市場近幾周的預期不符，可能導致股市短期回吐，早前漲幅將被部分修正。因此，大選後可能出現逢低吸納的機會。



*長端收益率曲線前景不特別理想，可投資市政債券*



富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資官Sonal Desai指，若只看美國國債收益率，其走勢已開始反映共和黨可能獲得全面勝利的民調，而這情況在幾周前幾乎不可能。同時看到美國國債遭到拋售，反映美國預算赤字將大幅上升的預期。

若民主黨取得全面勝利，美國國債的跌勢可能緩和。這預測可能不符事實，因為無論哪一邊獲勝，美國都會面臨非常龐大的赤字。但相信在此情況下政府仍有望增加一點稅收或其他收入，以解決一部分的財政赤字問題。

考慮到民主黨可能大勝而導致支出擴張，以及共和黨大勝而出現適度的減稅，於選舉後長端收益率曲線的前景並不是特別理想。市政債券將是個投資機會，但有利因素來自基本面而非選舉。目前在任何州份，市政債券均是不俗的選擇。(wa)