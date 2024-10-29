29/10/2024 10:45

《基金觀點》施羅德投資料年尾利率環境更寬鬆，有利環球債市投資

《環富通基金頻道29日專訊》施羅德投資固定收益投資總監吳美燕指，一如預期，美國聯儲局在9月宣布調降聯邦基金利率50個點子，較市場預期的25個點子更加寬鬆。此「預防性」減息，顯示聯儲局關注重點已從通脹逐步轉往就業市場現狀，並且更傾向對於負面狀況釋出鴿派訊號，而非對於正面狀況採取鷹派做法。從目前利率變化可知，市場預期至2025年年底時，美國聯邦基金利率將從目前水平降至中性利率水平。



*資金流動與政策變化或影響債價，地緣政治變化不能掉以輕心*



雖然美國的減息行動與預期一致，但觀察市場表現，自減息公布以來美國10年期國債利率不降反升，反映美國通脹壓力雖然有序下降，但是就業市場數據仍堅挺。此外，資金移動也會影響債市表現。例如，中國在其十一黃金周假期前出台了較預期更大規模的經濟振興舉措，令資金明顯向股市挪動。亦有部分市場人士擔憂，中國通過政策拉動的需求提高後，通脹會否再起。資金流動與政策變化均可能影響債價走勢，令到美國10年期國債利率水平，在中國長假結束後重新觸及4%。

宏觀因素以外，地緣政治變化也令投資者無法掉以輕心。新任日本首相上任後帶來不確定性，日圓走勢持續左右日股表現。中東地緣政治衝突再起，導致油價走升。11月美國便要舉行國會及總統選舉，都令市場面臨波動加劇的考驗。

根據理論，央行減息會帶動利率下行、債價上升，應是投資債市的好時機，然而面對諸多不確定因素，投資者應該更靈活、謹慎地布局債券市場，才能真正掌握減息優勢。



*宜靈活調整利率風險分散投資，看好高信用質素投資等級企業債*



首先，儘管進入降息周期，市場波幅加劇讓投資者在面對利率風險時，不能貿然以拉長存續期作為唯一解決方案，而應該選擇有靈活配置存續期的方案來應對利率風險。舉例而言，倒掛已久的債券利率曲線可望在進入降息周期後逐步正常化，意即短期債券利率將低於長期債券利率。在此背景下，除非經濟衰退風險大幅上升，壓低了長期債券利率走勢，否則以當前的宏觀環境朝經濟「軟著陸」發展研判，1到5年期債券的利率下行幅度將較顯著，投資吸引力更優於更長期債券。其次，當前主要央行除了日本之外，美國、英國、歐洲均開始減息，中國更加大降息降準力度，全力提振經濟。發達國家中，歐洲經濟衰退風險明顯高於美國和英國，因此在利率方面的投資，歐洲的存續期更優於美、英兩國。

債券種類方面，持續看好高信用質素的投資等級企業債，因為這些企業通常更有能力應對景氣周期下行，並得益於利率下行帶來的經營成本下降優勢。地區方面，歐洲的估值比美國更具吸引力，債價上升潛力較高。至於高收益債券，應該留意那些財務穩定度高、獲利能力更佳的企業擇優部署。

亞洲債市方面，今年以來受惠較高的收益率以及違約風險大幅降低，亞洲債表現可圈可點。其中，相對偏好金融、銀行等得益於高息環境而營利增強的行業板塊，並積極發掘來自澳洲及日本的高信用質素企業債券。中資美元債券則需要進一步的財政刺激來支持更廣泛的經濟，特別是房地產市場。從長遠來看，只要家庭住戶和企業的信心能恢復便能拉動真正的需求，並強化市場投資情緒。



*宏觀數據增經濟硬著陸可能性，各國央行應對方式不一*



環球債市因持續反映降息預期，自下半年以來便出現顯著價格反彈。真正進入降息周期之後，對債券前景仍持樂觀態度，原因包括：宏觀數據增加了經濟「硬著陸」的可能性，各國央行對數據發布後的應對方式並不一致，使人們致力於在市場較波動時，通過增加債券投資的期限來獲取更多收益，而政策分化亦可能帶來不同的債券投資機會。

預期2024年結束前將進入更寬鬆的利率環境，有利環球債市投資者。但美國大選仍是市場關注焦點，這也可能令投資市場波動加劇，投資者應以環球分散布局，提高信用質素，對利率風險保持彈性的方式，穩健至上以參與環球債市投資機遇。(wa)