29/10/2024 08:53

【傾力救市】多間基金公司宣布自購中證A500場外基金

《經濟通通訊社29日專訊》17隻中證A500場外基金的認購於上周五（25日）啟動，開募兩日已達到近300億元（人民幣．下同）規模。若再加上首批450億規模的中證A500ETF，合計有700億元的資金參與中證A500指數投資。

與此同時，多間基金公司還出手自購。在中證A500場外基金方面，博時基金將運用固有資金2000萬元投資旗下權益基金博時中證A500指數並承諾至少持有1年以上。同期的華泰柏瑞、華商基金也公告分別用2000萬元認購華泰柏瑞中證A500ETF聯接基金和華商中證A500指數增強基金。

而在首批中證A500ETF中，南方基金已宣布運用固有資金5000萬元投資旗下權益基金南方中證A500ETF，並承諾至少持有1年以上。招商基金在上市首日也在招商中證A500ETF上投資5000萬元，表示將持有1年以上。嘉實中證A500ETF基金管理人將運用固有資金自購2億份，在基金總份額中佔比達到10%。景順長城基金、招商基金、國泰基金的從業人員，也均在旗下中證A500ETF募集過程中實施申購，合計申購規模超過1600萬份。(lc)