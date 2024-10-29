29/10/2024 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收跌144點報7.1417，刷逾兩月新低

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1417，較上個交易日4時30分收盤價跌144點子，三連跌，創8月20日以來兩個多月新低，全日在7.1280至7.1435之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌139點子，報7.1604。

今日人民幣兌一美元中間價今報7.1283，較上個交易日升24點子，上個交易日報7.1307。

市場人士表示，美國大選前美元料延續強勢表現，人民幣仍將穩中趨弱，等待關鍵事件風險釋放。他們並指出，市場也在期待中國財政政策刺激方案，若超預期可能會明顯提振市場情緒，部分對沖外部壓力。

興業研究觀點認為，美國大選落幕前「特朗普交易」影響預計延續，非美貨幣承壓震盪；不過仍然提示春節前人民幣匯率還有季節性升值的動能，此外警惕大選落幕後「特朗普交易」利空出盡。(jq)