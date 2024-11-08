29/10/2024 16:47

【傾力救市】路透：中國增量政策規模或超10萬億，六成用於化債

《經濟通通訊社29日專訊》十四屆全國人大常委會第十二次會議將於11月4日至8日舉行，議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。據《路透》引述知情人士指，會議最後一天將批准新財政刺激方案，方案計劃在未來幾年內發行超過10萬億元(人民幣．下同)的債券，包括特別國債和地方政府債券，以提振中國經濟。如果特朗普贏得美國總統大選，中國可能會考慮宣布更強有力的財政刺激方案。



*或發4萬億專項債用於閒置土地和存量商品房收儲*



知情人士稱，新的財政刺激方案包括計劃在3年內發行6萬億元債券，募集的資金將主要用於幫助地方政府應對隱性債務風險。全國人大常委會還有望全部或部分批准在未來5年內發行總額度至多4萬億元的專項債券，用於閒置土地和存量商品房的收儲項目。

此外，中國還在考慮批准至少1萬億元債券用於其他領域的刺激政策，比如對消費品以舊換新在內的刺激消費的舉措，並且計劃通過發行特別國債來募集約1萬億元的資金，用於向大型國有銀行注資。

知情人士認為，如果全國人大一次過批准上述專項債券的整體發行，而不是分階段批准，此輪財政刺激政策的總規模或增至10萬億元以上。



*逾10萬億元財政刺激計劃相當於中國GDP的8%以上*



報道指，逾10萬億元的財政刺激計劃相當於中國國內生產總值的8%以上。這表明中國已轉入力度更大的經濟刺激階段，儘管這並不是一些投資者所呼籲的2008年那樣「火箭筒」式的刺激。

報道提到，國務院新聞辦公室和全國人大暫未置評。



*人大會議撞正美國大選，料按選舉結果調整刺激規模*



此外，消息人士稱，此次會議召開時間恰逢美國總統大選周，這為中國政策層提供了更大的靈活性，屆時可根據美國選舉結果調整包括總規模在內的財政刺激方案。如果特朗普贏得美國總統大選，中國可能會考慮宣布更強有力的財政刺激方案，因為特朗普重返白宮預期將給中國帶來更大的經濟挑戰。(sl)