29/10/2024 14:15

【美國大選】日圓有望成為投資者規避美國總統大選風險的避風港

《經濟通通訊社29日專訊》儘管今年以來日圓表現疲弱，彭博社分析指，歷史表明，對於尋求規避美國總統大選風險的投資者來說，日圓仍然有望成為避風港。

彭博匯編的數據顯示，在過去的美國大選之前，日圓跑贏美元、瑞郎、黃金、美國國債和歐元。據彭博對避險資產走勢和美股隱含波動率的分析，在11月5日投票之前市場極度承壓之際，日圓將再次表現最佳。

全球第二大資產管理公司Vanguard駐倫敦的國際利率主管Ales Koutny表示，日圓是美國大選前的最佳避險貨幣。他認為日圓兌瑞郎有上漲潛力。

此外，關稅風險亦利好日圓。特朗普在競選期間發出徵收關稅的威脅，不過日本不在直接威脅之內。(rc)