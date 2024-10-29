29/10/2024 14:29

【外圍經濟】日本就業市場收緊，或支持央行推進貨幣政策正常化

《經濟通通訊社29日專訊》日本9月份勞動力市場收緊，預示企業臨更大加薪壓力，對於本周公布利率決策的日本央行來說是好跡象。

日本政府公布，9月份工作崗位與求職者比率從8月的1.23微升至1.24，意味著每100名應聘者對應124個職位空缺。經濟師的預測是該比率維持在1.23不變。此外，9月份失業率降至2.4%。就業人數較去年同期增加27萬，失業人數減少9萬。

勞動力需求增加將迫使企業提高工資以留住員工，從而推動物價與薪資之間的良性上漲循環，是日本央行在考慮下次加息時尋求的目標。日本央行本周將召開議息會議，預計將維持利率不變。(rc)