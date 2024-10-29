29/10/2024 15:54

【美國大選】美國大選結果對金融市場有何影響？（2）

《經濟通通訊社29日專訊》下周就是美國總統大選。對於華爾街而言，賀錦麗與特朗普的對決給市場增添更多波動性，再加上利率、勞動力市場、歐洲和中東地區衝突這些不確定因素，已經足夠折磨投資者。

分析指，勝負結果很有可能要等到選舉日過去後很久才能明朗化。專家也提到選舉結果有爭議或勢均力敵的可能性，這可能會提高各類資產的波動性，甚至破壞股市的火熱漲勢。

2000年，佛羅里達州重新計算選票時，標普500指數下跌超過4%，10年期美國國債孳息率下跌52個基點，金價因投資者湧入避險資產而大漲。

如果選舉陷入拉鋸，甚至引發政治暴力事件，投資者將面臨風險。股市預計會下跌，尤其是當最終結果存在不確定性的情況下。

巴克萊策略師表示，期權持倉數據顯示投資者預計標普500指數在11月6日，即美國大選次日，可能上漲或下跌1.8%。

與股市一樣，債券的價格通常也會在大選前波動性上升，並在大選後回歸平靜。債券市場的恐慌指標MOVE指數在1988年以來的歷個選舉年中，10月平均上漲4點，11月下跌7點。(rc)