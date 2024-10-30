30/10/2024 17:04

《外圍焦點》美國公布ADP就業變動，德國公布CPI

《經濟通通訊社30日專訊》大型科技股昨日引領美股走高，納指升145.56點或0.78%，報18712.75點，盤中創新高。標普500指數升9.50點或0.16%，報5833.02點。但道指跌154.06點或0.36%，報42233.51點。港股方面，恒生指數收市報20380，跌320點或1.5%，成交1666億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，英國財政大臣里夫斯發布工黨政府執政後的首份預算報告。11:00pm，歐洲央行執委施納貝爾在Leibniz Institute SAFE組織的SAFE-經濟政策研究中心(CEPR)會議上發表主題演講。

數據方面，今日5:00pm，德國公布第三季國內生產總值，年率料下滑0.3%，經季節調整季率跌幅料維持於0.1%。今晚6:00pm，歐元區公布10月消費者信心指數。8:15pm，美國公布10月ADP就業變動，料由14.3萬降至11.1萬。8:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.5%降至1.9%；第三季個人消費料由2.8%升上3.3%。9:00pm，德國公布10月消費者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由1.6%擴大至1.8%。10:00pm，美國公布9月成屋待完成銷售，月率升幅料由0.6%擴大至1.9%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.25%；政策利率結存餘額利率。

在美國，今日公布業績的公司有：Coinbase Global(US.COIN)、大全新能源(US.DQ)、Meta Platforms(US.META)、微軟(US.MSFT)、慧榮科技(US.SIMO)、Twilio(US.TWLO)、聯電(US.UMC)等。(wa)