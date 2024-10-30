30/10/2024 07:50

《國金頭條》大型科技股引領美股走高，但道指仍跌逾150點

《經濟通通訊社30日專訊》大型科技股周二（29日）引領大盤走高，納指升145.56點，或0.78%，報18712.75點，盤中創新高。標普500指數升9.50點，或0.16%，報5833.02點。但道指跌154.06點，或0.36%，報42233.51點。

美股收市後，谷歌母公司Alphabet、AMD、Snap及Reddit等公司將公布業績。科技巨企Meta Platforms和微軟於明天公布業績；蘋果和亞馬遜則於周四(31日)公布季績。

此外，美國總統大選距今只有一個星期，市場正為共和黨候選人特朗普可能再次勝出總統大選做準備，目前多數主流民調顯示，特朗普與民主黨對手賀錦麗的支持率差距輕微。



*日本央行周四公布利率政策*



美匯指數報104.34，自10月以來漲3.6%。美元兌日元上漲0.12%，至153.47。日本央行將於周四（31日），公布利率決策，料將維持不變。在工黨政府首次預算案前，英鎊兌美元小幅上漲0.26%，至1.3。

紐約期金升約1%，至每盎司2785.05美元。美國總統大選選情未明，令投資者以黃金作為避險資產。紐約期油微跌0.25%，收報每桶67美元。布蘭特期油微跌0.22%，每桶70.84美元。(jf)