30/10/2024 16:06

渣打與螞蟻國際Whale平台完成首次港幣區塊鏈測試結算

《經濟通通訊社30日專訊》渣打香港與螞蟻國際宣布，成功完成以港幣計價的企業內部交易，涉及螞蟻國際的各個實體。螞蟻國際將通過其Whale平台，應用財務管理原則在不同實體之間轉移資金。Whale平台提供下一代財資管理解決方案，利用區塊鏈技術、先進加密技術和人工智能，以提升資金流動的效率和透明度。

渣打香港和螞蟻國際都是金管局Ensemble項目沙盒的參與者。自今年5月以來，渣打香港作為架構工作小組的一員，積極參與制定行業標準並協助設計和實施Ensemble項目沙盒。該沙盒旨在測試代幣化的應用案例。螞蟻國際同樣參與其中，並在其Whale平台上開發了兩個應用案例。

渣打金融交易業務部香港兼大中華及北亞地區主管暨環球巿場管理主管林遠棟表示，作為金管局Ensemble項目架構工作小組的成員，渣打銀行很高興能與包括螞蟻國際在內的客戶密切合作，共同創造無縫、全天候、實時的財務解決方案。

螞蟻國際全球資金平台負責人黎粵表示，通過結合渣打銀行的核心銀行能力與螞蟻國際的創新技術，如Whale平台，能夠充分利用代幣化技術，促進更高效、安全和無縫的跨境交易。

(bi)