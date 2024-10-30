30/10/2024 19:24

《再戰明天》日本央行公布議息結果，中國公布PMI

《經濟通通訊社30日專訊》日本央行公布議息結果，及中國公布PMI，料為周四（31日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行發布貨幣政策聲明。歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表博雷利訪問日本（至11月2日）。美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀與韓國外交部長官趙兌烈和國防部長官金龍顯舉行會談。本港時間周四晚6:00pm，英倫銀行副總裁布里登出席香港金管局和國際清算銀行(BIS)的聯席會議。



*本港公布第三季GDP，理想汽車公布業績*



數據方面，周四日本公布官方指標利率，料維持於0.25%；政策利率結存餘額利率。7:50am（本港時間．下同），日本公布9月工業生產，年率跌幅料由4.9%收窄至3.2%，月率料由下滑3.3%改善至升0.8%；9月零售銷售月率料由1%逆轉至下滑0.3%，年率升幅料由3.1%收窄至2.1%。8:30am，澳洲公布第三季出口物價，季率跌幅料由5.9%收窄至4%；第三季進口物價季率料由1%逆轉至下滑0.3%；9月建築許可月率料由下滑6.1%改善至升2.1%；9月零售銷售月率升幅料由0.7%收窄至0.3%。9:30am，中國公布10月製造業採購經理人指數，料維持於49.8；10月非製造業採購經理人指數料由50升至50.3；10月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布9月新屋動工，年率跌幅料由5.1%收窄至4.3%。3:00pm，德國公布9月進口物價，月率跌幅料維持於0.4%，年率料由0.2%逆轉至下滑1.4%；9月零售銷售月率料由1.6%逆轉至下滑0.6%。

4:30pm，香港公布第三季本地生產總值，年率升幅料由3.3%收窄至3.1%，經季節調整季率升幅料由0.4%收窄至0.2%；9月貨幣供應M1；9月貨幣供應M2；9月貨幣供應M3。6:00pm，歐元區公布9月失業率，料維持於6.4%；10月消費者物價指數月率料由下滑0.1%改善至升0.2%，年率升幅料由1.8%擴大至1.9%。8:30pm，美國公布9月個人消費，料由0.2%升上0.4%；9月個人所得料由0.2%升上0.3%；首次申請失業救濟金人數料由22.7萬升至23萬。9:45pm，美國公布10月芝加哥採購經理人指數，料由46.6升至47。

在本港，明日公布業績的公司有:理想汽車-W(02015)等。(wa)