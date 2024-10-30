30/10/2024 11:20
《港元利率》拆息普遍向上，隔夜息重上4厘一個月息兩連升
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息繼續多數上升，其中，隔夜息升近17基點至4.04905厘，為10月18日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報4.2256厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦結束三連跌，報4.30214厘。
六個月及一年期拆息分別微升至4.18958厘和4.11327厘。
港元匯價今早在7.7696-7.7715之間上落，最新報7.7706，較前收市價升0.008%。
港股連升三日後，今早反覆偏軟。恒指低開114點，之後跌幅一度收窄至19點，惟其後沽壓重現，最多曾挫338點，報20363，暫時則跌335點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
六個月及一年期拆息分別微升至4.18958厘和4.11327厘。
港元匯價今早在7.7696-7.7715之間上落，最新報7.7706，較前收市價升0.008%。
港股連升三日後，今早反覆偏軟。恒指低開114點，之後跌幅一度收窄至19點，惟其後沽壓重現，最多曾挫338點，報20363，暫時則跌335點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.04905
|+16.929
|一周
|4.16851
|+1.035
|兩周
|4.22702
|+5.214
|一個月
|4.2256
|+1.423
|兩個月
|4.27845
|-0.238
|三個月
|4.30214
|+0.143
|六個月
|4.18958
|+1.339
|一年
|4.11327
|+1.398
資料來源：香港銀行公會