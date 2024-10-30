30/10/2024 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.04905 +16.929 一周 4.16851 +1.035 兩周 4.22702 +5.214 一個月 4.2256 +1.423 兩個月 4.27845 -0.238 三個月 4.30214 +0.143 六個月 4.18958 +1.339 一年 4.11327 +1.398

《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息繼續多數上升，其中，隔夜息升近17基點至4.04905厘，為10月18日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報4.2256厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦結束三連跌，報4.30214厘。六個月及一年期拆息分別微升至4.18958厘和4.11327厘。港元匯價今早在7.7696-7.7715之間上落，最新報7.7706，較前收市價升0.008%。港股連升三日後，今早反覆偏軟。恒指低開114點，之後跌幅一度收窄至19點，惟其後沽壓重現，最多曾挫338點，報20363，暫時則跌335點。(cl)資料來源：香港銀行公會