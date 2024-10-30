30/10/2024 08:55

「特朗普交易」重現，基金加碼日股美元

美國大選進入最後衝刺，共和黨候選人特朗普民調暫領先，「特朗普交易」(Trump Trade)重現，比特幣升穿71000美元關口。摩根士丹利提醒，美國大選臨近恐為亞股帶來震盪，籲採取防守性部署。

資金押注特朗普勝出，對沖基金Vantage Point Asset Management表示，正在加碼日股及美元，主因特朗普將支持減稅，有助全球經濟增長，並維持通脹居高不下，而近期美國債息上升正反映相關預期。若通脹重新加速，意味更高的利率路徑，這會成為明年的挑戰，也意味聯儲局可能不會再減息。

該行稱，美國債息上升將會提振美元及削弱日圓，鑑於日本經濟以出口為導向，這種態勢通常會支撑日本股市。

不過，淡馬錫國際投資長Rohit Sipahimalani指，若然特朗普當選，或導致全球經濟增長放緩，最終影響美國公司。因為特朗普獲勝可能意味美元走強，利率也將高於賀錦麗政府，關稅亦將造成不確定性，對新興市場及全世界都有負面影響。

他又指，標指成份股有25%的收入來自海外，故全球增長放緩也對美國上市公司有直接影響，並認為市場低估了「尾部風險」。

至於對股市的影響，大摩表示，除2020年受疫情影響外，「選舉年」一般會為亞洲或新興市場股市帶來最豐厚的回報，但基於市場估值相對偏高，預期隨美國大選迫近，市場波動性會增加。因此該行建議投資者減低股票敞口，轉向更多本土及防守性的市場、行業及企業。《香港經濟日報》