30/10/2024 11:20

《基金觀點》施羅德投資：股市前景具建設性，減息提供進一步支持

《環富通基金頻道30日專訊》經過近月的市場波動，施羅德投資環球生物科技基金經理Ailsa Craig、環球股票投資主管Alex Tedder、環球房地產資產聯席主管Tom Walker及投資行為分析總監Stuart Podmore探討較低利率的影響、人工智能(AI)的重要性，以及即將來臨的美國總統大選等結構性趨勢。



*美國減息半厘對股市有利，生物科技行業尤其受惠*



美國聯儲局最近減息半厘，這為股票市場創造了一個更有利的環境。儘管這次減息幅度比預期大，但反映了通脹緩和及勞動力市場降溫。歷史上，低通脹（1-3%範圍內）加上利率下降的時期對股票市場是有利的。儘管市場估值較高，許多投資者仍對股票的前景保持樂觀。

生物科技行業尤其受惠於減息。該行業與利率上升呈強烈的反向相關性，這意味著當利率上升時，生物科技行業往往跑輸大市，但當利率下降時則表現出色。隨著利率在2023年10月達到高峰，美國收益率達到5%，生物科技行業觸底後便開始復甦。現時利率呈下降趨勢，該行業有望進一步增長。目前其正在經歷創新科技的蓬勃發展、醫療保健產品需求上升以及活躍的併購活動。



*城市化推動房地產長期需求，AI科技主導投資市場*



這次的減息標誌著2022年艱難時期後房地產行業的轉折點。該行業自環球金融危機以來經歷了最大的跌幅。然而，城市化繼續推動房地產的長期需求，包括數據中心、安老院舍及住宅物業等需求。儘管近年受新冠疫情短暫影響生活方式，但人們遷移到專業知識集中和具康樂設施的市區這趨勢依然強勁。

2024年，人工智能(AI)科技一直主導著投資市場。少數科技公司，尤其是與人工智能發展密切相關的科技公司推動市場主要回報。事實上，標普500指數上半年的一半以上收益來自僅五家公司，而這些公司與人工智能有直接關聯。施羅德投資對人工智能的前景持正面態度，並在投資策略中成功捕捉了與這主題相關的機會。在藥物開發過程中的不同階段，人工智能均可以發揮作用並節省成本。人工智能有潛力簡化臨床試驗中的數據分析並改善診斷結果。



*無論何人當選美國總統，都只讓幣策發揮主導作用*



即將到來的美國總統大選是另一個可能影響金融市場的重要因素。當特朗普在2016年當選時，市場在短期內出現了顯著上漲，尤其是那些被認為會受益於其保護主義政策的行業，即所謂的「特朗普效應」。然而，如果他再次當選，市場不太可能再次出現該效應。無論哪位候選人當選，都很可能只會讓貨幣政策發揮主導作用，因為兩位候選人的可操縱政策的空間都不大。

展望未來，股票市場的前景依然相對有建設性。儘管估值較高，惟強勁的盈餘支撐，且最近的減息應該會提供進一步支持。然而，地緣政治風險仍是一個無法預測的變數。

現正處於一個有利的時期，長期趨勢－－老齡化、富裕化的社會以及利率周期的有利變化－－意味著生物科技行業有望迎來一段正面的發展期。同樣，房地產行業也正從逆風轉向潛在的順風。該行業仍然被低估，但活躍的併購活動顯示，業內蘊藏著龐大的價值等待釋放。(wa)