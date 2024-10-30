30/10/2024 10:45

【議息前瞻】安聯投資料日本央行按兵不動，直至政治形勢明朗化

《環富通基金頻道30日專訊》安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt在日本央行10月30至31日會議舉行前夕發表評論。他預計日本央行將維持利率政策不變。

他解釋，鑑於日本執政聯盟在眾議院失去多數席位，以及下周美國總統選舉帶來的高度政治不確定性，料日本央行將會保持觀望。目前日本經濟的發展與日本央行的預期相符，因此日本央行沒有迫切需要在10月議息會議上採取行動。需要關注的焦點包括日本央行是否會對經濟展望作出重大調整，以及近期日圓疲軟是否會引發任何形式的應對措施。



*冀先確認美日經濟趨勢，美日政治不確定性仍大*



近期的經濟數據確認了日本央行的政策走向。雖然繼續加息的前提條件仍然存在，但日本央行的言論顯示，沒有迫切性在10月份會議上調整利率，這主要有兩個原因。首先，日本央行希望能夠確認美國和日本的經濟趨勢。隨著日本企業下半年的財政年度啟始，10月份的日本消費者物價指數(CPI)將提供有關企業定價行為的重要信息。此外，對明年春季勞資談判目標將會有更多具體的信息公布。日本最大的工會組織(Rengo)宣布計劃在明年的工資談判中爭取平均至少5%的工資增長。與此同時，美國的穩定經濟數據也可能為日本經濟提供進一步支持。

其次，政治不確定性仍然居高不下。日本自民黨和公明黨聯盟在國會眾議院選舉中失去多數席位，令組建下一屆政府變得更加複雜，因其需要與其他政黨組成聯盟才能繼續執政。而美國大選也將在下周舉行，政策走向和市場反應存在高度不確定性。鑑於這些風險，日本央行可能會選擇等到12月，以待前景變得更為明朗。



*下次利率調整料在12或1月，日圓貶值或促加快行動*



取決於選舉結果、經濟發展和日圓表現，預期下一次利率調整可能會在12月或者1月進行。最近日圓的貶值可能會促使日本央行加快採取行動，以防貨幣疲弱重新引發通脹預測的上行風險。10月份的經濟展望報告可能會提供重要觀點資訊，並有望針對近期日圓疲弱的情況作出回應。



*對日本國債看法保持中性，對日圓日股適度樂觀*



近期的收益率已經重新定價。雖然在加息周期中，收益率仍有進一步上行的空間，但預期增速將會放緩，而風險的分布變得更加平均。因此，在目前的市場環境下，對日本國債看法保持中性。對於日圓，持適度樂觀的態度。雖然日圓走勢再次轉為負面，但由於估值仍具吸引力，且收益率差異在縮小，仍然對日圓的長期前景保持樂觀。在日本股票方面，依然是適度樂觀。因為日本國內結構性的驅動因素依然存在，且全球經濟增長步伐亦令人滿意。然而，由於政治不確定性仍然存在，短期內可能會出現一些波動，直至市場重拾信心認為整體政策走向不會有巨大的轉變。儘管對日本股票持適度樂觀看法，但目前對其他股票市場的信心更強。(wa)