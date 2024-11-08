30/10/2024 08:34

【傾力救市】習近平：要將各項存量政策及增量政策落實到位

《經濟通通訊社30日專訊》國家主席習近平昨日在中央黨校出席省部級主要領導幹部學習貫徹二十屆三中全會精神專題研討班開班式上發表講話，他強調，要引導全黨全國人民堅定改革信心，更好凝心聚力推動改革行穩致遠。各地區各部門要認真將各項存量政策和增量政策落實到位，打好組合拳，切實做好今後兩個月的各項工作，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

習近平表示，守正創新是進一步全面深化改革必須牢牢把握、始終堅守的重大原則，改革是有方向、有原則，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點；要堅持繼續完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的改革總目標，該改的堅決改，不該改的不改。

習近平又指，要堅持改革和開放相統一，穩步擴大制度型開放，主動對接國際高標準經貿規則，深化外貿、外商投資和對外投資管理體制改革，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。(lc)