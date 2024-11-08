30/10/2024 11:19

【傾力救市】廣東「白名單」項目落地融資金額達857億人幣

《經濟通通訊社30日專訊》據《中國銀行保險報》報道，目前，廣東轄內銀行機構已為四批次405個「白名單」項目提供授信1335.75億元(人民幣．下同)，落地融資項目334個、金額857.1億元，落地金額居全國第一；白名單項目中，民營房企項目數佔比達八成、獲得授信規模佔比超七成。



*民營房企項目獲授信規模佔比超七成*



據悉，廣東金融監管局加大跨周期調節，保持房地產市場融資穩中有升，堅決落實「金融16條」、差別化住房信貸等系列政策，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求，推動轄內房地產信貸融資保持同比正增長。

截至9月末，廣東轄內房地產貸款餘額5.46萬億元，同比增長1.43%；前三季度，房地產開發貸款新增375.89億元，比去年同期多增355.56億元；個人住房貸款餘額4.11萬億元，同比持續保持正增長；房地產併購貸款餘額435.37億元，同比增長5.02%。

「下一步，廣東金融監管局將按照總局統一部署，將商品住房項目全部納入白名單，做到應進盡進、應貸盡貸、能早盡早。」廣東金融監管局黨委委員、二級巡視員劉雲海表示。(ry)