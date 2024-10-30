30/10/2024 13:53

《中國要聞》內地足金飾品零售價今日突破每克820元，再創新高

《經濟通通訊社30日專訊》現貨黃金價格再次突破歷史新高，首次觸及每盎司2780美元，現報每盎司2783.7美元，上漲0.33%。

據內媒從周大福、六福珠寶、潮宏基、謝瑞麟等黃金珠寶品牌獲悉，今日多家品牌公布的境內足金飾品零售價已突破每克820元(人民幣．下同)關口，其中較高的達每克826元，再創新高。

具體而言，周大福足金(飾品、工藝品類)、六福珠寶足金999/足金、潮宏基足金(首飾擺件)、謝瑞麟足金飾品、周六福足金999境內零售價格為每克826元；老廟黃金上海區域足金飾品價格為每克822元；周生生足金飾品境內零售價格為每克823元。(jq)