30/10/2024 16:52

【聚焦人幣】人幣即期收升195點子報7.1222，刷近一周高

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1222，較上個交易日4時30分收盤價升195點子，結束三連跌，創10月25日以來近一周新高，全日在7.1220至7.1372之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌79點子，報7.1341。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1390，較上個交易日跌107點子，創8月19日以來逾兩個月新低，上個交易日報7.1283。

市場人士表示，美國多項經濟數據公布前，美元漲勢暫歇，中國或加大財政刺激力度也部分提振市場情緒，人民幣獲得喘息時機，但美國大選不確定性仍持續籠罩。據《路透》引述一外資行交易員稱，非美貨幣表現都不佳，人民幣也不算弱，如果國內經濟更有起色也能提供支撐。(jq)