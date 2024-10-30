30/10/2024 13:52

【數據前瞻】機構：10月官方製造業PMI料微升至6個月高位

《經濟通通訊社30日專訊》中國10月官方和財新製造業採購經理人指數(PMI)將分別於明日及後日(1日)公布，據《路透》綜合30家分析機構預估中值顯示，中國10月官方製造業PMI料為49.9，較9月微升0.1，創6個月高點；另據20家機構預估中值顯示，財新10月中國製造業PMI料升至49.7，上月為49.3。



*廣發證券：9月底增量政策效果10月開始顯現*



廣發證券資深宏觀分析師王丹稱，綜合傳統部門開工率和戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)代表的新興產業景氣度，預計10月製造業PMI有望超季節性改善。她指出，歷史上PMI在10月以季節性以下行為主，過去10年有8年環比下行，但本次有很大特殊性，因為9月底召開政治局會議部署穩增長屬於首次，政策影響在10月已開始呈現；同時颱風對9月沿海經濟的擾動也已過去，10月經濟應好於9月。

巴克萊銀行預計，因為期一周的國慶假期造成的數據扭曲，10月官方製造業PMI將降至49.7。另鑑於區域貿易數據(例如韓國)下降速度更快，財新製造業PMI在本月將繼續處於收縮區間。

招商證券首席宏觀經濟分析師張靜靜等報告中指出，10月高頻數據表現整體好於9月。一方面，電爐開工率與產能利用率持續上升，水泥熟料產能利用率上升，螺紋鋼產量上升；另一方面，水泥價格明顯上漲，全國水泥均價創一年以來的新高，且10月商品房銷售數據改善較明顯。(sl)