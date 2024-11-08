30/10/2024 15:19

【傾力救市】劉世錦談「10萬億刺激規模」：重點是花錢建新制度

《經濟通通訊社30日專訊》國務院發展研究中心原副主任劉世錦曾在今年9月公開建議中國當局以發行超長期特別國債等方式，在一至兩年內形成不低於10萬億元(人民幣．下同)的經濟刺激規模，而近日外電引述消息指，下月初舉行的全國人大會議可能將批准規模超過10萬億元的增量財政刺激方案，在未來幾年內發行特別國債和地方政府債券。「10萬億刺激計劃」再掀起熱議，劉世錦昨日在一場公開論壇上表示，「撒錢」並不能解決真實難題，此前發言的重點並非「10萬億」，而且「刺激是有代價的」。

劉世錦表示，其此前發言的重點是「為了穩定經濟，有必要採取短期刺激措施」，而並非10萬億的經濟刺激規模。他強調，刺激是有代價的，是用刺激加改革的辦法，花錢去建新制度，為中長期經濟社會高質量、可持續發展創造不可或缺的制度條件和政策環境。當前宏觀經濟面臨的主要挑戰，是日益增大的總需求水平下降壓力。近一段時間的數據表明，消費、就業、財政等重要指標都出現了明顯放緩甚至收縮的跡象。

對於擴大消費，他認為，增加有效消費需求，首先要理解現階段消費需求的新特徵。通過消費補貼等方式，對短期消費增速有直接影響，但對於城市以農民工為主的低收入階層來說，他們面對的是住房、上學、醫療、社保、養老等難題。在這些難題面前，通過「撒錢」拿到的少許收入，無疑是杯水車薪。這些難題需要政府搭台子建設，需要政府消費支出和居民消費支出相結合。(sl)