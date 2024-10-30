30/10/2024 16:56

【聚焦人幣】銀聯董俊峰晤Swift高層，探討提升跨境支付便利

《經濟通通訊社30日專訊》據《上海證券報》報道，中國銀聯黨委書記董俊峰日前會見環球銀行金融電信協會(Swift)全球業務發展和戰略官Thierry Chilosi一行。雙方回顧了近期通過Swift Go產品充值旅行通卡的合作案例，並就當前全球金融行業的發展趨勢和創新熱點以及境外來華人員支付服務工作情況交換意見，同時探討雙方下一步合作方向。

董俊峰稱，希望雙方未來的合作可以進一步提升中國與全球跨境支付的便利性。Thierry Chilosi表示，Swift特別重視與銀聯的合作，將持續強化與銀聯等多方聯動，爭取創造更多合作亮點，實現諸如帳戶到錢包、帳戶到帳戶方面的互聯互通以及跨境匯款的支付預校驗，打造更好的支付體驗。(sl)