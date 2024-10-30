30/10/2024 11:16

【外圍經濟】現貨黃金價格再創歷史新高，美國大選提振避險需求

《經濟通通訊社30日專訊》現貨黃金價格周三(30日)再創歷史新高，投資者正在消化最新的美國經濟數據，並在即將到來的總統大選之前權衡潛在的市場風險。

周三亞洲股市早盤，現貨黃金價格一度升至每盎司2775.47美元，再創歷史新高，經濟和地緣政治不確定性帶來支撐。

此外，美國的職位空缺降至2021年初以來的最低水平，與9月份的數據相反，9月份的數據顯示就業市場依然強勁，投資者減少對聯儲局再次大幅減息的押注。

渣打銀行分析師庫珀(Suki Cooper)表示，在大選前，市場倉位有所上升，但也預期聯儲局將進一步減息。在特朗普獲勝的情況下，市場關注的是更廣泛關稅的影響，以及關稅帶來的通脹壓力。(rc)