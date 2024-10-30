30/10/2024 15:59

【外圍經濟】世界黃金協會：三季度全球黃金需求總量按年增5%

《經濟通通訊社30日專訊》世界黃金協會周三(30日)發布的2024年三季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示，三季度全球黃金需求總量按年增長5%。

數據顯示，2024年三季度全球黃金需求總量為1313噸，按年增長5%。由於三季度金價連創歷史新高，按美元計價的黃金需求總額首次突破1000億美元，按年增長35%，刷新歷史紀錄。

全球黃金ETF的大量流入是三季度黃金需求增長的主要因素，黃金ETF淨流入達到95噸，與去年三季度黃金ETF的大幅淨流出形成鮮明對比。

此外，儘管三季度各國央行購金放緩，但需求依然強勁，達到186噸。今年截至目前，各國央行購金總量為694噸。(rc)