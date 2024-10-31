31/10/2024 17:22

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社31日專訊》晶片股重挫拖累美股走低，道指昨日跌91.51點或0.22%，報42141.54點；標普500指數跌19.25點或0.33%，報5813.67點；納指跌104.82點或0.56%，報18607.93點。港股方面，恒生指數收市報20317，跌63點或0.3%，成交1545億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行副總裁布里登出席香港金管局和國際清算銀行(BIS)的聯席會議。

數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布9月失業率，料維持於6.4%；10月消費者物價指數月率料由下滑0.1%改善至升0.2%，年率升幅料由1.8%擴大至1.9%。8:30pm，美國公布9月個人消費，料由0.2%升上0.4%；9月個人所得料由0.2%升上0.3%；首次申請失業救濟金人數料由22.7萬升至23萬。9:45pm，美國公布10月芝加哥採購經理人指數，料由46.6升至47。

在美國，今日公布業績的公司有：蘋果(US.AAPL)、亞馬遜(US.AMZN)、日月光半導體(US.ASX)、康卡斯特(US.CMCSA)、康菲石油(US.COP)、英特爾(US.INTC)、理想汽車(US.LI)、萬事達(US.MA)、默沙東(US.MRK)、Roblox Corp(US.RBLX)等。(wa)