31/10/2024 08:02

《國金頭條》市場關注企業財報和經濟數據，晶片股重挫拖累美股

《經濟通通訊社31日專訊》美股三大指數周三（30日）收市微跌，納指創盤中新高，一度高見18785.49點。道指跌91.51點，或0.22%，報42141.54點；標普500指數跌19.25點，或0.33%，報5813.67點；納指跌104.82點，或0.56%，報18607.93點。

晶片股重挫拖累美股走低，AMD財測不佳，美超微遭會計師事務所切割。經濟數據顯示，第三季度美國經濟增長強勁，大選前家庭購買活動加速，聯邦政府加大國防開支，隨後交易員削減對降息幅度的押注。



*料日本央行將維持利率不變*



美元走軟，美匯指數下跌0.17%，至104.06。日圓邁向2016年末以來最差單月表現，市場普遍預計日本央行將維持利率不變。美元兌日圓基本持平，報153.4。

英鎊兌美元下跌0.3%，至1.2976，本月迄今已下跌3%。英國財政大臣公布備受關注的預算案 增加稅收和舉債以進行投資。

圍繞美國總統大選和中東衝突的不確定性，以及對聯儲局進一步減息的預期，刺激黃金的吸引力，紐約期金升逾0.6%，至每盎司2800.62。

紐約期油升2.1%，收報每桶68.61美元。布蘭特期油升約2.4%，每桶72.46美元，主要因數據顯示美國上周原油和汽油庫存意外下降。(jf)