31/10/2024 10:52

【外圍經濟】韓國晶片產量14個月來首次下降，顯示AI潮或降溫

《經濟通通訊社31日專訊》根據韓國政府周四（31日）發布的數據，9月全國半導體產量下滑3%，此前一個月增長11%。出貨量增速也從8月的17%，降至0.7%。

這是韓國半導體產量一年多來首次同比下降，是全球人工智能(AI)發展推動的繁榮周期，可能開始降溫的另一個跡象。

不過，晶片庫存仍在快速消耗，9月同比下降41.5%。這些數字顯示，隨著記憶晶片需求見頂，該行業可能正在逐漸降溫。



*三星半導體利潤不及預期*



另外，三星電子財報顯示其半導體部門營業利潤不及市場預期，第三季度晶片部門利潤僅為3.86萬億韓圜，低於普遍預期的6.7萬億韓元。

半導體是韓國出口和經濟增長的最大推動力。其表現也受到韓國央行密切關注，央行本月早些時候通過下調基準利率開啟了政策轉向。一些經濟學家預計，如果明年經濟勢頭放緩程度超過預期，寬鬆周期將加速。(jf)